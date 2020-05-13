Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала чудову фігуру в міні-сукню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Завжди радий повернутися додому до свого коханого коли-то і улюбленого напою…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Квітко в мініатюрному платті крутиться на камеру, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, вже вивалюються», «незрівнянна», «дуже гарна кішечка і її вбрання», «яке плаття – зараз трісне», «моя королева», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, іодель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, показала розкішні форми в топі.

На опублікованому знімку Квітко позує в спортивному вбранні під час прогулянки з собакою. Крихітний топ ледь стримує її пишні форми, що стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це кулі!», «від сорому навіть очі відвела. Такі форми, ти що», «ти божественна, Квітко», «вогонь», «красоточка», - пишуть вони.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.