«Євробачення-2020», яке скасували через пандемію китайського вірусу, пройде в інтернеті у форматі спеціального шоу

Як передає Politeka.net, шоу буде транслюватися 12 і 14 травня. У ці дні повинні були відбутися перший і другий півфінали конкурсу. В день фіналу онлайн відбудеться спеціальне шоу.

Сьогодні, 12 травня онлайн можна буде побачити виступи частини учасників, у тому числі номер української групи Go_A. В цей же день будуть транслюватися виступи російської групи Little Big і білоруського дуету Val. Концерт розпочнеться о 22.00 за київським часом на каналі конкурсу в Ютуб. Зазначається, що організатори конкурсу приготували для глядачів сюрпризи, які будуть транслюватися в перервах між виступами.

Відомо, що голосування в цьому році не буде, а замість фіналу конкурсу відбудеться концерт «Europe Shine A Light», який транслюватимуть всі країни-учасниці "Євробачення-2020". Відомо, що в концерті візьмуть участь переможці минулих років.

Раніше ми писали, що українська співачка Джамала, яка виграла Євробачення, брала участь у Eurovision Home Concerts, де переможці різних років виконували пісні один одного. Джамала виконала пісню Дункана Лоуренса Arcade.

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