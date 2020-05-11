Українські соцмережі захлеснула хвиля фото сімейних фото та зворушливих поздоровлень. Всьому виною Міжнародний День матері, який цього року випав на 10 травня

Представники шоубізу не стали винятком і також ділилися знімками своїх дорогоцінних матерів, передає Politeka.net.

Так, співачка Настя Каменських показала свою маму-блондинку - ніби старша сестра. Примітно, що у них схожі зачіски, хоч колір волосся різний. Жінки з посмішками подивилися в камеру. Теплий і душевний кадр зібрав численні коментарі.

"Нічого собі яка у Вас мама красуня)"; "Це ваша мама!!!!!!! Красуні ви обидві!"; "світленька крутіше"; "Дуже милі та гарні 💕", - пишуть в мережі.

Співачка Джамала також похвалилася своєю мамою в Instagram. Артистка ніжно обняла її за плечі і зізналася: "Найрідніша, близька, найбільш ранима людина на світі - це мама ❤️ Мама прощає все. Найкращий друг, і суворий критик, ласкава, найкраща! Бути мамою - це бути всім!"

Не відстала від колег і співачка Ірина Білик. Обидві в строкатому одязі, з букетом квітів і яскравим макіяжем - сьогодні у мами артистки подвійне свято, ще й день народження.

"Любіть і цінуйте своїх матерів! З Днем матері вітаю всіх прекрасних матусь!", - поділилася Ірина.

Дуже схожа на свою матір актриса Ольга Сумська, яка також долучилася до "флешмобу" привітань. Вона ніжно назвала маму "берегинею, своїм сонцем і радістю". Актриса опублікувала селфі, показавши крупним планом обличчя.

Співачка Ані Лорак здивувала фото з мамою - мініатюрною жінкою в суворій чорно-сірій сукні, але з милою посмішкою. Мама обняла зоряну дочку за талію.

"Спасибі нашим матусям за життя. Бути мамою – це великий труд! Будьте здорові і улюблені, наші Янголи-Охоронці!", - підписала фото Лорак.

Нагадаємо, Ірина Білик після скандалу з Зеленським зробила заяву.

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