Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, блиснула пишними формами в мікроскопічному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Красуня», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Квітко позує в мікроскопічному купальнику, який максимально оголює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, шалунья», «Зараз же вивалятися», «це просто космос», «неймовірне тіло», боже, ось це позаземна краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, вміє вибирати вбрання, щоб підкреслити свої принади .

Красуня опублікувала пост в Instagram, на фото якого з'явилася в яскравому сукню.

Зірка позувала, сидячи на кріслі в приміщенні, схожому на хол.

Анастасія розпустила довгі світлі волосся і дивилася в камеру.

Модель обрала червона сукня з бежевим принтом і глибоким декольте, подчеркнувшем її пишні груди. А виріз на спідниці оголив ніжку зірки.

Завершили образ красуні різні прикраси, у тому числі сумочка, що стоїть позаду.

В пості красуня попросила вибрати найкраще фото з двох представлених.

Нагадаємо, російська Кардаш'ян ледве втиснула пружні форми в міні-сукню

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