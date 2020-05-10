Супермодель Гейл Келлі з Victoria’s Secret блиснула бездоганною фігурою у вбранні з сітки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
«Гейл Келлі на Burning Man’19», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Гейл Келлі позує посеред пустелі, де повинні спалити статую людини. На зірці тільки наряд з сітки без білизни, а її пікантні місця прикривають лише дві наклейки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Неможливо відірватися», «Розкішна крихта», «вау, яка красоточка», «на це можна дивитися вічно», «вогонь!», «це занадто гаряче, обожнюю тебе», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, шведська модель бренду Victoria’s Secret Гейл Келлі постала перед фанатами в приспущенном купальнику на пляжі.
«Гаваї», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Гейл позує в напівспущених купальнику, який мінімально прикриває її розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Фантастична», «вау, бомба», «це дуже красиво», «Келлі – ти неперевершена!», «дуже гаряче», - пишуть вони.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
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