Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95" показала спільне фото з матір'ю

цього разу Березня лежала і посміхалася, а одяг на ній видно не було. Поруч лежала мама Адамчук - Тамара. На фото можна помітити тільки голови жінок і частково тіло актриси. Кадр був чорно-білим і вийшов дуже ніжним. Швидше за все, зірка таким чином привітала маму з святом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли нічого написати в коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Березня опублікувала кадр в сторіс Инстаграма.

Раніше ми повідомляли, що 33-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Марта Адамчук здивувала атмосферних чорно-білим фото.

зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в строгому і "тісному" сукню, ідеально подчеркнувшим її струнку фігуру.

Гаряча брюнетка з розпатланим волоссям подалася трохи впред, піднявши руку вгору. При цьому Березня прочинила рот, кинувши чуттєвий погляд кудись убік.

Повідомлялося, що українська співачка, учасниця "Жіночого кварталу" Марта Адамчук вразила новим відео.

Березня вибрала для запису маєчку, яка підкреслила достоїнства фігури. Також красуня зробила макіяж з акцентом на очі.

Крім того, у відео можна помітити молодого незнайомця. Марта грала на фортепіано, а її друг - на скрипці.

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