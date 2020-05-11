Модель Демі Роуз підкорила образом в сукні з глибоким декольте
Красуня не втомлюється демонструвати форми в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, на одному з останніх сторі модель з'явилася у відвертому вбранні, яке підкреслило її неймовірні форми.
Плаття з хутром не тільки обтягнуло груди зірки, але і утримувало їх від того, щоб не випасти.
На відео Демі постала у вбранні з відвертим вирізом, з якого з'явилася частина грудей і тонка талія: "Ого, оце шик".
Зірка тримала руки з камерою перед собою і дивилася прямо. Красуня нахилила голову і моргала.
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Варто відзначити, що краса очей зірки підкреслена чорною підводкою, а пухкі губи - нюдовою помадою.
Волосся моделі випрямлені і лягли на плечі. Зірка зізналася, що сумує за своїм стилістом.
Оскільки кадри були опубліковані в сториз ніхто не зміг відкрито їх прокоментувати. Однак, можна з упевненістю сказати, що красуня отримала масу приємних повідомлень.
Нагадаємо, Демі Роуз постала на кадрі майже без одягу, одягнувшись лише в легкий халатик.
Бюстгальтер, в парі з мініатюрними трусиками, здавався зайвим.
Модель стала справжньою прикрасою гір, на тлі яких позувала.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала в чорній сіточці. Красуня похвалилася достоїнствами на тлі басейну в будинку.
На обличчі моделі можна помітити яскравий макіяж з акцентом на карі очі, а волосся, як і завжди, розпущене. Дівчина залишила з білизни лише чорні бікіні, які також ледь прикрили її форми.
Фото просто приваблює своєю чарівливою красою і якоїсь відвертістю.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.