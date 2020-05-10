Шестирічна дочка примадонни російської естради Алли Пугачової Ліза поділилася у соцмережі зворушливим фото з мамою

Дівчинка, незважаючи на свій юний вік, завоювала величезну популярність в Instagram після того, як завела свою сторінку, передає Politeka.net, і зараз на неї підписані 674 тисячі людей, які з цікавістю стежать за новинами з життя Лізи, її брата Гаррі і зіркових батьків.

До Дня матері дівчинка поділилася знімком, на якому вона позує з морозивом в руках, сидячи поруч зі своєю знаменитою мамою. При цьому Ліза виглядає не надто задоволеною, а Примадонна посміхається, сховавши очі за сонцезахисними окулярами.

«З матусею», – коротко підписала знімок малеча.

Шанувальники зоряного сімейства не забарилися з коментарями.

«Я думала, Лізочка з Христиною!❤️💕💖😘», «Такі класні!! 💖», «З прабабусею», «Щось мама з кожним разом все молодша», «Вітаю вас, ви хороша мама», «Які ви обидві прекрасні❤️», «Лізунчик красуня, вся в маму!!!!», «Копія мами!», – пишуть користувачі під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Ліза продемонструвала малюнок, який намалювала.

«Доброго ранку) ☀️❤️», – йдеться до підпису до милого знімку, на якому дівчинка позує в білій футболочці в домашній обстановці.

Ми також писали про те, що Максим Галкін похвалився знаннями своєї дочки. Шоумен цікавиться у Лізи, чи знає вона яких-небудь художників. На його подив, дівчинка тут же починає перераховувати прізвища видатних живописців. В її вражаючий для того віку список серед інших потрапили Шишкін, Сєров, Айвазовський, Васнэцов, Врубель і Клод Моне.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося пророцтво Пугачової про свою незвичайну дочку Лізу, фото: "Це ж копія...".

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