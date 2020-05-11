Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, завжди дуже гаряче виглядає

Нещодавно досконала красуня опублікувала сторі, в якому постала в екстремальному міні, пише Рoliteka.net. Кадр був зроблений кілька років тому, але досі розбурхує свідомість шанувальників.

На фото модель позує в короткому топі і зухвалому міні. Верх одягу обтягнув принади Алессандри, і завдяки його зухвалій довжині можна помітити тонку талію.

Маленька спідничка була настільки коротко, що під час сидіння трохи задерлась і стала видна частина оголених стегон. Довгі стрункі ніжки, які допомогли Амбросіо стати однією з найвідоміших моделей, виглядали на фото просто чудово.

Проте варто відзначити, що також колишній ангел засвітила шматочок трусиків, які трохи приховало стебло червоної квітки - троянди.

Завершували образ леопардові босоніжки.

Оскільки пост був оприлюднений в розділі сториз його не змогли відкрито прокоментувати, але точно можна сказати, що він сподобався фанатам моделі, адже вона виглядає просто приголомшливо.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо одягла чорне бікіні з прикрасою у районі грудей, що додавало пікантності образу і завершеності.

Чорні плавки чудово сіли на стегнах красуні.

Красива фігура зі стрункими ніжками - з цією моделлю неможливо зіпсувати ні одне фото.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо позувала у синьому бікіні, яке ледь утримувало пишні форми. Верх чи не зісковзував з грудей, і навіть піднявся і трохи засвітив зайве.

Струнке тіло, тонка талія, пружний прес, апетитні сідниці і довгі ніжки - роблять фото незабутнім.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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