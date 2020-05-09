Зірка серіалу «Свати» Анна Кошмал порадувала фанатів знімками з відпочинку та зізнанням про те, за чим найбільше скучила

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Залишу це тут, щоб скоріше туди повернутися🔜 Не впевнена, що в цьому є зв'язок🤔 ну а раптом спрацює 🤷🏼‍♀️😄 P. S.: ох вже ця сангрія 🤤», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Кошмал позує з келихом в руках, грайливо заглядаючи в камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, красуня», «вау, яка красуня», «ти тут схожа на Біллі Айлиш», «красуня», «ти прекрасна», «посмішка красива», «ось це принцеса», «боже, як це мило», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал прогулялася по порожнім українськими вулицями.

зокрема, Анна Кошмал зробила відверте зізнання перед своїми шанувальниками.

"Люблю дощ і не люблю парасольки, не боюся намокнути або захворіти або розтанути) Дощ - свято життя", - підписала українська зірка фото, зроблене під час прогулянки по порожніх вулицях.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і в черговий раз захоплювалися природною красою зірки серіалу "Свати" Анна Кошмал.

"Красуня", "Улюблена актриса! Я теж люблю дощ", "Дуже класне фото!", "Такого яскравого і світлого сонечка хмаринки злякалися", "Фотографія просто чудова", "Ти така гарна!", "Анюта, ви прекрасні) всього вам доброго і будьте здорові", "Чарівна красуня!", "Люблю тебе", "Мені подобається запах після дощу. Коли я його вдихаю, мені стає тепло на душі", "Все життя вдома лежить свою парасольку, але жодного разу ним не користувався) вибір Завжди був на користь помокнути під дощем ніж ховатися під парасолями або дощовиками, так прикольніше чи що", "Дівчата, я в шоці", - написали вони в коментарях під постом актриси.

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