Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко порадувала шанувальників і показалася в розкішній мереживній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

Так, зірка знялася у пікантній фотосесії для одного з популярних чоловічих глянців, демонструючи апетитні форми в розкішному мереживній білизні. На першому знімку зірка позує напівсидячи, показуючи розкішне тіло в мереживі.

А на іншому знімку Кумейко позує стоячи спиною на камеру, показавши свою саму апетитну форму. Однак шанувальники не змогли що-небудь сказати, оскільки фотографії співачка розмістила їх у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко засвітила свої принади у відвертому вбранні.

Анастасія Кумейко активно розвиває сольну кар'єру під псевдонімом (DJ Nana). По всій видимості, справи у співачки йдуть добре, адже її взяли на обкладинку популярного чоловічого журналу. Екс-Nikita не стримала своїх емоцій і поділилася враженнями в соцмережі.

"Бути на обкладинці XXL завжди приємно, а прикрасити першу digital-обкладинку навіть трохи хвилююче😇. Лови мої ніжні ритми і читай нове інтерв'ю ❤️", - написала виконавиця.

Нагадаємо, розкішна екс-Nikita вбралася в сітку і засвітила зайве.

А ще Politeka писала, гаряча екс-Nikita перевершила саму себе, влаштувавши брудні танці на камеру.

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