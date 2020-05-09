Державний ПриватБанк у своїх інтересах порушує чинне законодавство

Про це в своє негативне відкликання на тематичному порталі Мінфін написав незадоволена клієнтка.

За її словами, Приватбанк заблокував її карти, в тому числі і зарплатну.

"Добрий день. Приватбанк заблокував мої карти, в тому числі й ту, на яку я отримувала зарплату, за розпорядженням виконавчого органу, хоча в листі виконавець написав заарештувати всі карти, крім тих, «які заборонено законом» заарештовувати. Виконавець готовий розблокувати картку приватбанк якщо підтвердить, що вона є зарплатною. Приватбанк заявив, що у них немає поняття зарплатної картки, є універсальна", - розкрила вона нюанси ситуації.

Клієнтка також зазначила, що інцидент зайшов у глухий кут і вона залишилася без зарплати.

"Глухий кут. Зарплата заморожена. Інші платежі по картці не проходили. Також тепер не можу закрити 300 грн. кредиту, який несподівано перестали списувати, хоча я за рекомендацією співробітника банку поклала на рахунок необхідну суму", - резюмувала вона в своєму негативному відкликання.

"Нам би не хотілося, щоб у Вас склалося неправильне враження про банк. У своїй діяльності Банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності. У постанові про накладення арешту не було зазначено карти, на яку Банк не повинен накладати арешт. При надходженні відповідного листа від виконавця із зазначенням даної картки арешт з нього може бути знято", - відкинув всі звинувачення представник банку в коментарях.

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