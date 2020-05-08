Шведська модель бренду Victoria’s Secret Гейл Келлі постала перед фанатами в приспущеному купальнику на пляжі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Гаваї», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Гейл позує в напівспущених купальнику, який мінімально прикриває її розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Фантастична», «вау, бомба», «це дуже красиво», «Келлі – ти неперевершена!», «дуже гаряче», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 24-річна шведська модель Келлі Гейл з Victoria’s Secret розбурхала мережа відвертим фото.

Красуня опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на тлі океану.

Гаряча брюнетка з мокрими волоссям зупинилася на дерев'яній конструкції, мабуть, щойно вийшовши з теплих хвиль, щоб попозувати. На ній був оригінальний купальник молочно-білого кольору з коричневими вставками, які буквально злилися з її засмаглою шкірою - так, що здається, ніби бікіні "сповзла". Тим не менш, від апетитною зони декольте, обтягнутою в пружну тканина, неможливо відвести погляд - груди так і проситься на волю.

Струнка модель замріяно подивилася в камеру, відкривши рот і поклавши руку на поручень.

"Повертаючись до деяких подорожей✈️🌊", - підписала Келлі фото.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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