Українська співачка Джамала, яка знаходиться в цікавому положенні, з'явилася в незвичайному похмурому образі

Архівні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Джамала одяглася в чорні штани і грубий сірий светр. Вона залишилася босою, що додало знімку особливого сенсу. Співачка сумно дивилася в кадр. Втім, її послання під фото теж не було веселим.

«Важливо пам'ятати свою історію, трагічне минуле, щоб не допустити помилок в майбутньому... Пам'ять робить нас сильнішими. Вічна шана загиблим у Другій світовій війні. Миру всім нам», - написала співачка.

За кілька годин її пост зібрав майже 12 тисяч лайків. Підтримала лайком Джамалу телеведуча Леся Нікітюк. В коментарях співачці залишили багато компліментів, незважаючи на те, що її образ вийшов занадто похмурим.

«Дуже красива», "Вічна пам`ять, вічна подяка", «Дай нам бог мирного неба над головою! І кохання в серці кожному», «Крута», «Ви неймовірна», «Дуже ніжна», «Красуня», «Космічна», «Але історія людей нічому не вчить», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 36-річна Джамала під час карантину весь свій час проводить вдома, тому часто ділиться з шанувальниками новими фотографіями і відео. Нещодавно вона позувала для фото в сукні, підкресливши свій великий живіт.

Нагадаємо, що вагітна Джамала зачарувала глибоким декольте, особисті кадри: "Дуже гарно".

Як писала Politeka, Джамала звернулася до українців: "Це повне безумство і знущання".

Також Politeka повідомляла, сяюча від щастя Джамала повідомила новину, яку чекали багато місяців: "Які ж ви щасливі".