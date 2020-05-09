Далеко не всім зіркам вдається десятиліттями бути популярними і триматися на плаву. Слава багатьох закінчується відразу ж після того, як проходить кілька років після піку кар'єри

Politeka.net згадала найяскравіших зірок 1990-х років, яких обожнювали мільйони, і які сьогодні практично повністю зникли з телеекранів.

Мабуть, самий відомий молодий співак Андрій Губін зник зі сцени практично на піку своєї кар'єри. Після декількох успішних пісень артист перестав давати концерти. Подейкували, що він спився. В підтвердження цьому через багато років показували його фотографії, на яких він виглядав старою і хворобливою людиною.

Ще один секс-символ 90-х, співак Влад Сташевський, який, розійшовшись з продюсером, не зміг підтримувати популярність самостійно. На початку 2000-х співак зник з екранів, а у 2010-х роках і зовсім став займатися бізнесом. Артист працював у фірмі, яка займалася обробкою металевих відходів та брухту.

Епатажна співачка Лінда, яка запам'яталася всім по пісні «Я ворона» до сьогоднішнього дня виступає, але популярна вона серед невеликої кількості людей.

Саша Звєрєва з групи «Демо», яка підірвала хіт-паради піснею «Сонечко в руках», сьогодні живе в США. Вона вийшла заміж за американця, у неї троє дітей і зараз вона чекає появи четвертого малюка.

Альона Апіна в 2001 році народила доньку і практично зникла зі сцени. Співачка намагалася працювати телеведучою і навіть викладала музику в школі, де навчалася її дочка.

Нагадаємо, що змінившийся Губін вирішив більше не приховувати, що з ним сталося: "Так, я страшний як...".

Як писала Politeka, хворий Губін вийшов у люди, шанувальники ледь стримують сльози: "Що ж з ним стало?".

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