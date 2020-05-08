Дії Приватбанку викликають шок у більшості клієнтів

Новий негативний відгук з'явився на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнта, йому перерахували кошти на карту, але ПриватБанк заблокував його рахунки.

"Зателефонував співробітник банку і розповів, що 04.04.2020 р. мені зайшли гроші від людини і що ці гроші пов'язані з шахрайством (нібито вкрали у якогось пенсіонера). Переклад здійснено мені з Монобанку, вкрали гроші з Пумбу. Було запропоновано повернути гроші у добровільному порядку, на що працівник банку отримав відмову (я нічого ні в кого не крав, при переказі грошей я не повинен перевіряти їх походження, та й немає у мене таких повноважень. Шлях розбираються правоохоронні органи). Після звернення в допомогу Приват24, консультант написав що протягом 15 днів будуть проводити перевірку, у разі позитивного результату — прийде повідомленні про розблокування рахунків, або ж зв'яжеться зі мною співробітник банку", - розкрив він деталі скандалу.

Але по закінченні 15 днів ніхто з клієнтом не зв'язався, і рахунку, тим більше, ПриватБанк не розблокував.

"Пройшло 15 днів, ні повідомлень, ні дзвінків з банку не надходило. Написав у підтримку Приват24, там знову про 15 днів. Так можна нескінченно писати стандартні фрази. Шановний Приватбанк, у Вас немає законних підстав для блокування моїх рахунків (рішення суду, накладення арештів від виконавців) на невизначені терміни. При невирішенні питання найближчим часом, я буду змушений звернутися у прокуратуру і суд на Ваші незаконні дії, оскільки фактично не можу платити за своїми зобов'язаннями. Тут хоча б логічно подумали, якщо б я був шахраєм, навіщо б мені зберігати на своїх рахунках значні суми грошей (переказ надійшов 04.04.20, заблокували — 23.04.20.)", - резюмував незадоволений клієнт у своєму негативному відкликання.

"Ваш питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вас повідомлять. Дякую за розуміння", - відреагував на скаргу представник державного банку.

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