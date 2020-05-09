Простим людям завжди було цікаво, як живуть знаменитості

У Твіттері з'явилася підбірка фото з будинків відомих російських осіб, пише Politeka.net.

На знімках представлені "хороми" зірок шоу-бізнесу, можна сказати, крутіше, ніж у британської королеви Єлизавети II. Автор публікацій підкріпив їх своїми влучними коментарями.

"Подорож" по домівках артистів почалася з російської балерини Анастасії Волочкової. Відомо, що зірка витратила мільйони на облаштування свого житла і воно дійсно виглядає, як царські хороми.

Співак Філіп Кіркоров вирішив зробити будинок просторим з яскравими елементами.

Артист Микола Басков рідко хвалиться своїм інтер'єром без власного зображення, але рідкісні фото царських хором все-таки можна відшукати.

Валерій Леонтьєв віддає перевагу малюнку "під леопарда".

Будинок Ірини Аллегрової помітно відрізняється від попередніх зірок, але все ж не можна не помітити, що у неї на кухні також є стілець леопардовим принтом, як у Леонтьєва.

Будинок Алсу, як не дивно, теж розкішний.

Співачка Надія Кадишева, припускає автор, живе в квартирі. Зовсім скромно, на відміну від попередніх знаменитостей.

Співачка Маша Распутіна живе в багатому домі. Розкіш помітна в кожному кутку.

Будинок телеведучої, терапевта Олени Малишевої.

Продюсер "На-На" Барі Алібасов зробив собі золоту туалетну кімнату і з гордістю показує її.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров здав тест на китайський вірус, і розповів про результати.

«Розумію занепокоєння багатьох... Результати негативні! Будьте здорові і бережіть себе і своїх близьких!», - написав артист у своєму Instagram.

Така звістка дуже порадувало фоловерів Філіпа Кіркорова. У коментарях до посту вони бажають йому здоров'я.

Нагадаємо, Кіркоров жорстко підставив Баскова з жінкою, кадри ганьби бачили все: «Жерсть, помилуй її…».

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