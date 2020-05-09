Простим людям завжди було цікаво, як живуть знаменитості
У Твіттері з'явилася підбірка фото з будинків відомих російських осіб, пише Politeka.net.
На знімках представлені "хороми" зірок шоу-бізнесу, можна сказати, крутіше, ніж у британської королеви Єлизавети II. Автор публікацій підкріпив їх своїми влучними коментарями.
"Подорож" по домівках артистів почалася з російської балерини Анастасії Волочкової. Відомо, що зірка витратила мільйони на облаштування свого житла і воно дійсно виглядає, як царські хороми.
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Співак Філіп Кіркоров вирішив зробити будинок просторим з яскравими елементами.
Артист Микола Басков рідко хвалиться своїм інтер'єром без власного зображення, але рідкісні фото царських хором все-таки можна відшукати.
Валерій Леонтьєв віддає перевагу малюнку "під леопарда".
Будинок Ірини Аллегрової помітно відрізняється від попередніх зірок, але все ж не можна не помітити, що у неї на кухні також є стілець леопардовим принтом, як у Леонтьєва.
Будинок Алсу, як не дивно, теж розкішний.
Співачка Надія Кадишева, припускає автор, живе в квартирі. Зовсім скромно, на відміну від попередніх знаменитостей.
Співачка Маша Распутіна живе в багатому домі. Розкіш помітна в кожному кутку.
Будинок телеведучої, терапевта Олени Малишевої.
Продюсер "На-На" Барі Алібасов зробив собі золоту туалетну кімнату і з гордістю показує її.
Нагадаємо, Філіп Кіркоров здав тест на китайський вірус, і розповів про результати.
«Розумію занепокоєння багатьох... Результати негативні! Будьте здорові і бережіть себе і своїх близьких!», - написав артист у своєму Instagram.
Така звістка дуже порадувало фоловерів Філіпа Кіркорова. У коментарях до посту вони бажають йому здоров'я.
Нагадаємо, Кіркоров жорстко підставив Баскова з жінкою, кадри ганьби бачили все: «Жерсть, помилуй її…».
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак, Кіркорова і Малахова викрили в розпусті, дійшло до виклику лікарів: кадри гульні.
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