Міжнародний валютний фонд відмовився підписувати програму співпраці з Україною на три роки

Як повідомив на брифінгу речник МВФ Джеррі Райс, замість цієї програми сторони будуть вести переговори про програму на півтора року в рамках механізму Stand-by.

За словами представника МВФ, ця програма надасть українському урядові більше можливостей для боротьби з пандемією китайського вірусу.

Райс пояснив, що на початку цього року МВФ обговорював з Києвом більш умовну трирічну розширену програму. Проте через невизначеність, пов'язану з ситуацією у світі і неминучими економічними наслідками того, що відбувається, фонд вирішив обмежитися програмою на 18 місяців.

Зазначимо, що Київ розраховує отримати кредити на 8 мільярдів доларів в рамках співпраці з МВФ. При цьому Мінфін очікує, що отримає 3,5 мільярда доларів вже в цьому році.

До цього ми писали, що посли країн-членів Євросоюзу схвалили пропозицію Єврокомісії про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні для подолання наслідків китайського вірусу.

Планується, що ці кошти стануть доступні протягом 12 місяців. Суму перерахують двома частинами. Максимальний середній термін погашення кредитів становить 15 років.

Крім України кошти повинні надати Албанії (180 млн євро), Боснії і Герцеговині (250 млн), Грузії (150 млн), Йорданії (200 млн), Косово (100 млн), Молдові (100 млн), Чорногорії (60 млн), Північної Македонії (160 млн) і Тунісу (600 млн).

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