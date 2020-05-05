Популярна модель Демі Роуз покрасувалася пишними формами у відвертому вбранні

Відома інста-діва, яка прославилася як «британська Кардашьян», порадувала своїх шанувальників новим жарким фото в Instagram.

На знімку Роуз позує в чорній латексній білизні. Модель стоїть до глядачів спиною, злегка повернувши голову. Відкриті трусики вбрання ідеально підкреслюють пишні сідниці красуні. Також можна помітити, що Демі стоїть навшпиньки.

Сама модель в підписі до світлини розповіла про те, що ніяк не може позбутися звички постійно ходити навшпиньки. Роуз пояснила, що ця звичка залишилася у неї з тих пір, як вона була балериною.

Раніше ми писали, що Роуз знялася у фотосесії на кухні в мереживній білизні і вбила виглядом.

Знаменита модель, яку часто називають британської Кардашьян, почала активно публікувати нові кадри з останніх фотосесій, щоб підігріти увагу до свого профілю в соціальній мережі Instagram. Дівчина перебуває на карантині, проте це не заважає їй поповнювати стрічку в соц мережі і дивувати сміливими образами.

Цього разу молода модель постала в досить сміливому вигляді - в крихітній мереживній білизні рожевого кольору з підв'язками. Щоб підкорити фанатів Демі показала свої форми в досить вигідному ракурсі - дівчина стояла спиною до об'єктиву і блиснула п'ятою точкою.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

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