Американська фітнес-модель Ана Чері з'явилася в новій фотосесії в жаркому образі знаменитої принцеси Леї з "Зоряних воїн"

Так, в цей раз молода фітнес-модель показала стильний наряд, який буквально підірвав соціальні мережі своїм виглядом на фігурі зірки. Дівчина вирішила з'явитися в образі Леї спеціально до дня знаменитого фільму. Схоже, дівчина не втрачає час на карантині і вирішила кожен день підігрівати інтригу фанатів на власній сторінці в Instagram. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, дівчина сьогодні вирішила підкорити своїми позами під час зйомок до дня "Зоряних воїн".

Дівчина постала в двох різних ракурсах, чим відразу ж підкорила фоловерів, написавши, що знялася в цьому образі для них:

«Той, хто любить тебе» ✨✨ Ви шанувальник Зоряних війн? Pr ✨ # princessleia # помста 5-го # Зоряних воєн # косплей # костюм # веселощі # косплейгерл», - написала Ана.

Ось що відповіли користувачі:

«Ой так мило 💕💕💕», «Люблю це!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «насправді я не фанат, але ти мені подобаєшся», «Це найкращий спосіб за весь місяць», «Ясс Квін🍑», «Принцеса Лея супер гаряча», «Злий крутий погляд 😊😊😊😊».

До цього молода модель позувала у спеціальних дерев'яних стін, прикрашених спеціальними смужками тканини і пляжними камінням. З-за похмурого освітлення шкіра знаменитості здається ще більш засмаглою.

Ана позувала перед об'єктивом без макіяжу і в одному купальнику, волосся її, як зазвичай, розпущені, а з прикрас можна помітити тільки сережки і акуратне кольє.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків