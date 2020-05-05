Американська фітнес-модель Ана Чері з'явилася в новій фотосесії в жаркому образі знаменитої принцеси Леї з "Зоряних воїн"
Так, в цей раз молода фітнес-модель показала стильний наряд, який буквально підірвав соціальні мережі своїм виглядом на фігурі зірки. Дівчина вирішила з'явитися в образі Леї спеціально до дня знаменитого фільму. Схоже, дівчина не втрачає час на карантині і вирішила кожен день підігрівати інтригу фанатів на власній сторінці в Instagram. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Так, дівчина сьогодні вирішила підкорити своїми позами під час зйомок до дня "Зоряних воїн".
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Дівчина постала в двох різних ракурсах, чим відразу ж підкорила фоловерів, написавши, що знялася в цьому образі для них:
«Той, хто любить тебе» ✨✨ Ви шанувальник Зоряних війн? Pr ✨ # princessleia # помста 5-го # Зоряних воєн # косплей # костюм # веселощі # косплейгерл», - написала Ана.
Ось що відповіли користувачі:
«Ой так мило 💕💕💕», «Люблю це!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «насправді я не фанат, але ти мені подобаєшся», «Це найкращий спосіб за весь місяць», «Ясс Квін🍑», «Принцеса Лея супер гаряча», «Злий крутий погляд 😊😊😊😊».
До цього молода модель позувала у спеціальних дерев'яних стін, прикрашених спеціальними смужками тканини і пляжними камінням. З-за похмурого освітлення шкіра знаменитості здається ще більш засмаглою.
Ана позувала перед об'єктивом без макіяжу і в одному купальнику, волосся її, як зазвичай, розпущені, а з прикрас можна помітити тільки сережки і акуратне кольє.
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