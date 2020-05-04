24-річна шведська модель Гейл Келлі з Victoria’s Secret розбурхала мережу відвертим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на тлі океану.

Гаряча брюнетка з мокрими волоссям зупинилася на дерев'яній конструкції, мабуть, щойно вийшовши з теплих хвиль, щоб попозувати. На ній був оригінальний купальник молочно-білого кольору з коричневими вставками, які буквально злилися з її засмаглою шкірою - так, що здається, ніби бікіні "сповзло". Тим не менш, від апетитної зони декольте, що обтягнуте пружною тканиною, неможливо відвести погляд - груди так і просяться на волю.

Струнка модель замріяно подивилася в камеру, відкривши рота і поклавши руку на поручень.

"Повертаючись до деяких подорожей✈️🌊", - підписала Келлі фото.

За лічені хвилини фанати щедро віддячили дівчині, поставивши майже 10 000 "лайків".

"Приголомшлива"

"Така гаряча 🔥"

"Вау 🤩 🔥🔥🔥🔥"

"ідеально"

"куди б ти хотіла поїхати, коли все це закінчиться? 😍🔥"

"На межі..."

Раніше ми повідомляли, Гейл в коротких джинсових шортиках надовго позбавила сну армію шанувальників. Зірка з'явилася в чорному купальнику з блискітками. Тоненькі лямки обплели груди, надаючи образу пікантності. Купальник підкреслив пишний бюст. Акуратний ланцюжок на шиї і маленькі сережки доповнили образ.

В пості Келлі розповіла, що опублікувала в своєму YouTube те, як займається спортом.

Також ми розповідали, як Келлі позбулася залишків скромності і зважилася на фото в оголеному вигляді. Дівчина сиділа в душі й, ніби зніяковіло, поглянула в камеру.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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