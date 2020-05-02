Зірка показала, що таке досконалість

Модель Олівія Калпо, яка є переможницею конкурсу «Міс США 2012» і «Міс Всесвіт 2012», показала розкішне тіло в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, модель позує в крихітному купальнику, поверх якого вирішила надіти прозоре брюки темного кольору, із-за чого видніється явно зайве. Доповнити образ зірка вирішила красивою сумочкою і браслетом на руці.

Уточнимо, що шанувальники зірки активно лайкали знімок, хоча і не зважилися коментувати його.

Як повідомлялося раніше, Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів " Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, затягла пишні форми і порадувала шанувальників

Зірка опублікувала два селфи в Instagram, які "порвали" мережу. Модель з'явилася у відвертій топі синього кольору, який підкреслив її пишні груди.

Зірка також захопила на фото свій прекрасний прес.

Олівія дивилася в камеру з-під пишних вій. Вона накрутила локони, що зробило образ ніжним.

Завершив її цибуля макіяж з акцентом на пухкі губи.

За 14 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та коментарів.

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