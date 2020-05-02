Відома модель Наомі Кемпбелл заворожила формами в довгій сукні

Красуня опублікувала фото в своєму Instagram, на якому постала в чорному облягаючому платті, передає Politeka.net.

"Чорна пантера" позувала у вбранні, що має відверті вирізи в районі грудей і ніжок. Красуня виставила ногу з довгого вирізу, засвітивши зайве - чорну білизну.

Відверте декольте трохи сховалося під масивними прикрасами. Образ доповнювали і інші аксесуари.

Варто звернути увагу на красиву фігуру знаменитості - струнка красуня з довгими ногами, від якої неможливо відвести погляду.

Волосся красуня прибрала назад. У напівтемряві блищали не тільки очі зірки, але і її пухкі губи.

Також увагу привернув басейн з блакитною водою, в якому потонуло авто.

За 10 годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що Наомі для них королева, її ідеальні форми та сама вона просто чудова.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл постала лежачи на дивані скинувши весь одяг і лише прикрившись рожевою накидкою з пір'я.

На фото «чорна пантера» буквально потопає в пір'ї, і при цьому не дивиться в кадр. Погляд її зосереджений у вікно.

Користувачі прийшли в невимовний захват від знімка.

Раніше повідомлялося, що Наомі Кемпбел позувала в одній спідній білизні.

На зірці яскраво-зелені ліфчик і трусики, а також підтяжки і помаранчеві панчохи. Фігура знаменитості заворожує: пружний прес, тонка талія, стрункі ніжки і пишні груди.

На голові Наомі - щось схоже на обруч. Яскраві губи і туфлі на високій шпильці доповнили образ.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл змінилася до невпізнання, нове фото вражає: "чорна пантера стала рожевою"

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