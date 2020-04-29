Міс Україна-2018 Леоніла Гузь вразила шанувальників ідеальним зовнішнім виглядом у повсякденному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Що це за така гарна дівчинка», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Гузь позує в ідеальному чорному вбранні, що стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.

«Така солодка», «неймовірна», «красуня!», «Яка Ви красива!», «дуже крута!», «Такий дівчинці хорошого чоловіка», «взагалі бомба», - пишуть вони.

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На фото Гузь позує в чорному прозорому боді. Через нього можна побачити щось торчащее. Також завдяки новому способу легко оцінити фігуру дівчини. В цей раз Леоніла була з розпущеним волоссям і позувала на тлі монотонної стіни.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів, в яких вихваляли красу моделі, а деякі запропонували кидати скарги з-за дуже пікантного кадру.

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