Міс Україна-2018 Леоніла Гузь вразила шанувальників ідеальним зовнішнім виглядом у повсякденному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Що це за така гарна дівчинка», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Гузь позує в ідеальному чорному вбранні, що стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.
Українцям показали нові 10 гривень, про дрібні купюри можна забути: фото та заява Нацбанку
Конфлікт України і Грузії досяг межі, термінова заява президента: "Шляхи розійдуться"
Долар різко обвалиться, таких цифр в обмінниках не було давно: до чого готуватися
Кім Кардашьян без ліфчика задерла блузку і показала справжню красу: "Божественний вигляд"
«Така солодка», «неймовірна», «красуня!», «Яка Ви красива!», «дуже крута!», «Такий дівчинці хорошого чоловіка», «взагалі бомба», - пишуть вони.
До цього ми писали, що українська модель Леоніла Гузь показала новий образ в Instagram
На фото Гузь позує в чорному прозорому боді. Через нього можна побачити щось торчащее. Також завдяки новому способу легко оцінити фігуру дівчини. В цей раз Леоніла була з розпущеним волоссям і позувала на тлі монотонної стіни.
Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів, в яких вихваляли красу моделі, а деякі запропонували кидати скарги з-за дуже пікантного кадру.
Нагадаємо, Міс Україна роздяглася і показала, за що її полюбили шанувальники
А ще Politeka писала, що Міс Україна поїхала в Москву і шокувала новою зовнішністю
Також Politeka повідомляла, що Міс Україна поїхала в Москву і шокувала новою зовнішністю