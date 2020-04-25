Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала розкішні форми в наряді без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на першому знімку Омович позує в крихітному вбранні, яке мінімально прикриває її розкішні форми. При цьому сама модель позує з білим волоссям.
А на іншому знімку Омович вже брюнетка, і позує в облягаючому одязі без білизни, демонструючи пірсинг на інтимному місці. При цьому в руках модель тримає квітку.
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Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки кадри модель викинула в Сторіс.
До цього ми писали, що українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняної Кім Кардаш'ян, похвалилася незвичайними розвагами зі своїм коханим.
Нагадаємо, що Олена Омович в мереживній білизні змусила червоніти всіх: жаркі фото.
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