Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала розкішні форми в наряді без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на першому знімку Омович позує в крихітному вбранні, яке мінімально прикриває її розкішні форми. При цьому сама модель позує з білим волоссям.

А на іншому знімку Омович вже брюнетка, і позує в облягаючому одязі без білизни, демонструючи пірсинг на інтимному місці. При цьому в руках модель тримає квітку.

Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки кадри модель викинула в Сторіс.

До цього ми писали, що українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняної Кім Кардаш'ян, похвалилася незвичайними розвагами зі своїм коханим.

Цього разу скандальна знаменитість вирішила порадувати аудиторію двома незвичайними роликами, на яких показала всю себе перед своїм коханим в одному мереживній білизні. Причому не обійшлося без курйозних моментів.

Як відомо, знаменита модель дуже часто балує фанатів кадрами з провокаційних фотосесій без білизни або ж у досить сміливих образах - прикриваючись руками, в мереживних піжамах або ледь прикриваючись якимись деталями гардеробу.