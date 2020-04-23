Слава Кім Кардашьян не дає спокою красуням з пишними формами по всьому світу: напевно, в кожній країні є своя копія американської зірки
Politeka зібрала фото дев'ятьох дівчат, які складуть гідну конкуренцію Кім.
Демі Роуз: британська Кардашьян
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Британка молодша за суперзірку майже на 15 років, але при цьому її форми нітрохи не поступаються розмірами. Вона регулярно балує шанувальників, позуючи на фото в купальниках, нижній білизні або повністю оголеною.
Анастасія Квітко: російська Кардашьян
Квітко зі своїми габаритами вже давно обігнала пишний бюст і знамениту попу Кардашьян, але все одно завжди повертається до камери так, щоб її округлості здавалися ще більшими.
Альона Омович: українська Кардашьян
Омович не приховує, що пишний бюст і круті стегна – результат пластики, адже природа нагородила її худобою і вельми скромними формами.
Набілла Бенатіа: французька Кардашьян
Француженка, як і Кім, прославилася завдяки реаліті-шоу. У 17 років вона взяла участь у програмі «Любов сліпа», де учасники знайомилися в повній темряві. Після цього її фото стали прикрашати сторінки культових чоловічих журналів.
Хімена Санчес: мексиканська Кардашьян
Мексиканська копія Кім любить серфінг, веде активний спосіб життя і є ведучою спортивних ТБ-передач.
Соня Алі: арабська Кардашьян
Соня схожа на Кім не тільки фігурою, але і рисами обличчя. До речі, її сестра Фіза – копія Кайлі Дженнер.
Марта Каліфатідіс: грецька Кардашьян
Лейла Райїмбек: казахська Кардашьян
Віра Сідіка: кенійська Кардашьян
Нагадаємо, роздягнена Олена Омович засвітила зайве, похвалившись новими образом.
Як повідомляла Politeka, мокра Демі Роуз посвітила принадами у гарячій ванні.
Також Politeka писала, що Анастасія Квітко мало не розірвала міні-бікіні апетитними формами.