Слава Кім Кардашьян не дає спокою красуням з пишними формами по всьому світу: напевно, в кожній країні є своя копія американської зірки

Politeka зібрала фото дев'ятьох дівчат, які складуть гідну конкуренцію Кім.

Демі Роуз: британська Кардашьян

Британка молодша за суперзірку майже на 15 років, але при цьому її форми нітрохи не поступаються розмірами. Вона регулярно балує шанувальників, позуючи на фото в купальниках, нижній білизні або повністю оголеною.

Анастасія Квітко: російська Кардашьян

Квітко зі своїми габаритами вже давно обігнала пишний бюст і знамениту попу Кардашьян, але все одно завжди повертається до камери так, щоб її округлості здавалися ще більшими.

Альона Омович: українська Кардашьян

Омович не приховує, що пишний бюст і круті стегна – результат пластики, адже природа нагородила її худобою і вельми скромними формами.

Набілла Бенатіа: французька Кардашьян

Француженка, як і Кім, прославилася завдяки реаліті-шоу. У 17 років вона взяла участь у програмі «Любов сліпа», де учасники знайомилися в повній темряві. Після цього її фото стали прикрашати сторінки культових чоловічих журналів.

Хімена Санчес: мексиканська Кардашьян

Мексиканська копія Кім любить серфінг, веде активний спосіб життя і є ведучою спортивних ТБ-передач.

Соня Алі: арабська Кардашьян

Соня схожа на Кім не тільки фігурою, але і рисами обличчя. До речі, її сестра Фіза – копія Кайлі Дженнер.

Марта Каліфатідіс: грецька Кардашьян

Лейла Райїмбек: казахська Кардашьян

Віра Сідіка: кенійська Кардашьян

Нагадаємо, роздягнена Олена Омович засвітила зайве, похвалившись новими образом.

Як повідомляла Politeka, мокра Демі Роуз посвітила принадами у гарячій ванні.

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко мало не розірвала міні-бікіні апетитними формами.