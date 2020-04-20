Британська модель Демі Роуз покрасувалася вражаючою фігурою в червоній білизні

Популярна красуня, відома також як «британська Кім Кардашьян», не перестає радувати своїх шанувальників новими відвертими кадрами. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз модель опублікувала коротке відео, на якому вона ніжиться в ліжку в одній білизні.

На кадрах, опублікованих в Instagram Роуз, дівчина лежить на ліжку в оригінальній червоній білизні з білою обробкою. Крихітний ліфчик практично не приховує пишних грудей красуні.

Демі млосно позує на камеру, демонструючи свої вражаючі форми з усіх можливих ракурсів. Модель періодично прикриває очі від задоволення, насолоджуючись приємною піснею.

Раніше ми писали про те, що Демі Роуз опублікувала в розділі Сториз кілька своїх улюблених фотографій. На кожній з них вона позує у відвертих образах.

Так, на одній з фотографій Демі плаває топлес в одному з водоймищ Мексики. На знімку модель підпливла до борту і сперлася на нього своїми об'ємними грудьми.

Ще на одному фото Роуз сидить повністю оголеною з коктейлем в руці. Дівчина явно тільки що скупалася і тому зав'язала волосся рушником. Демі сидить до камери спиною, проте для знімка повернулася в пів-обороту.

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