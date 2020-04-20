Відома модель, Олена Омович, більш відома як "українська Кардашьян", без сорому показала нову зовнішність

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала пікантне відео в сториз на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина зважилася на ще один експеримент зі своєю зовнішністю. На цей раз вона змінила зачіску і показала шанувальникам, як виглядає після всіх маніпуляцій.

"Волосся так освіжилися. Кайф", - підписала вона відеоролик.

Олена Омович позувала для відео після походу в ванну, закутавшись в сіре рушник. Модель взяла дуже вдалий ракурс так, щоб виявилася видна вся зона неосяжна зона бікіні.

Раніше Олена Омович знялася у відвертій білизні. На ролику дівчина позувала в джинсах і чорному мереживній ліфчику, який ідеально підкреслює її пишні груди. Знаменитість щосили вигинається і грайливо прикладає палець до спокусливих губ.

«Мій свэг», - підписала вона ролик.

Ще раніше Олена Омович показала опухле обличчя і потрясла на камеру принадами без білизни. Мабуть, ледь прокинувшись, модель вирішила покрасуватися в сториз инстаграма без мейк-апу та освіжаючих процедур.

Для нового відвертого кадру Олена Омович наділу тісний білий топ і зробила екстравагантну зачіску.

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