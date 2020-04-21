Бразильська модель і двічі переможниця конкурсу Міс Бум-Бум Сьюзі Кортес показала свою красу в дуже сміливому ракурсі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість похвалилася своїми формами в пікантній позі на сторінці в Instagram.

29-річна дівчина визнана володаркою найкращих сідниць світу. Крім того, у Сьюзі Кортес божественна постать, яку вона не соромиться відкрито показати всім шанувальникам. На новому фото модель розвалилася на дивані в досить нескромно позі, показавши свої розкішні форми в одній білизні.

Сьюзі Кортез вбралася в лискучий чорний плащ, який по факту нічого не приховує. Дівчина лежить на дивані в чорних лакових чоботях, демонструючи гарну чорну білизну. Вона навіть розсунула ноги і взялася рукою за трусики, щоб привернути увагу до цієї деталі одягу.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від сміливого образу Сьюзі Кортез. Вони залишили багато компліментів в коментарях:

"Прекрасна"; "Так добре виглядаєш"; "Чарівна леді"; "Небезпечна"; "Приголомшлива краса"; "Ноги зсунь".

Варто нагадати, що в цьому році в Мексиці пройшов міжнародний конкурс «Міс бум-бум», на якому дівчата з усього світу боролися за звання найкрасивіших сідниць, яка завоювала саме Сьюзі Кортез. До цього її сідниці визнали кращими в 2015 році.

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