Деякі зірки шоу-бізнесу не змінюють свого стилю, незважаючи не віяння моди

Артистки, хоч і турбуються про зовнішній вигляд, все ж одного разу вирішили не міняти зачісок. До речі, кажуть, якщо перестати міняти стрижку, то для оточуючих ти будеш здаватися все такою же молодою, як і десятки років тому. Давайте подивимося на зірок, які вирішили нічого не робити зі своїм волоссям, пише popcornnews.ru.

Дженніфер Еністон і її «каскад» з прикореневим об'ємом. Зірка не змінює зачіску вже багато років, але при цьому захоплює шанувальників багато років. Однак світлі відтінки волосся все-таки іноді змінюються.

Дженніфер Лопес протягом багатьох років носить одну й ту ж стрижку і нарощує волосся. Зачіска складається з довгого прямого волосся золотисто-коричневого відтінку. Часто артистка збирає волосся в тугий гладкий хвіст.

Модель Сінді Кроуфорд не змінює каштановому кольору волосся і об'ємній недбалій укладці.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі в молодість завжди експериментувала з волоссям. Проте вже давно актриса вибрала свій стиль – природно-русявий колір волосся, легкі локони, злегка схоплені на потилиці. Іноді вона стриже чолку.

Італійська актриса Моніка Беллуччі носить довге волосся темного кольору, яке підходить її жіночному образу фатальної красуні. Як і Джолі, зірка іноді стриже чубок.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон любить природні відтінки. протягом багатьох років дружина принца Вільяма практично не змінюється – все ті ж довгі локони коричневих кольорів.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі здивувала появою на обкладинці казахського випуску журналу Harper's Bazaar.

На обкладинці 55-річна Белуччі з'явилася в чорній атласній сукні з великими червоними трояндами на плечах.

Нагадаємо, що гаряча Моніка Беллуччі розбурхала пристрасним чином, фатальна жінка: «Очей не відірвати».

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