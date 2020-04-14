Модель Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала фігуру в міні-бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Добрий ранок, мої улюблені», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кортес позує на пляжі в міні-бікіні, задерши ногу і засвітивши зайве. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Бомбезний», «вогонь взагалі», «суперовий вигляд», «богиня!», «поза – космос», «дуже гаряче», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, виставила напоказ свою гордість.

Зірка опублікувала нове відверте фото у своєму Инстаграме. На знімку модель з'явилася в ліжку, скажімо так, непристойній позі.

Кортес встала на карачки, виставивши свою головну гордість, за яку отримала титул.

На зірку було тільки хутряне боа і трусики-бікіні.

Сьюзі позувала на ліжку, надівши туфлі на шпильці. Гарячий образ моделі завершили аксесуари.

Нагадаємо, володарку найкрасивіших сідниць застукали з Мессі: пікантні фото підірвали мережа

Як повідомляла Politeka, володарка найкрасивіших сідниць показала свою гордість в одних мереживах

Також Politeka писала, що фанатка Мессі похвалилася тату кумира біля пікантного місця: відверті фото