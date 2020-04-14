Модель Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала фігуру в міні-бікіні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Добрий ранок, мої улюблені», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кортес позує на пляжі в міні-бікіні, задерши ногу і засвітивши зайве. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Бомбезний», «вогонь взагалі», «суперовий вигляд», «богиня!», «поза – космос», «дуже гаряче», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, виставила напоказ свою гордість.
Зірка опублікувала нове відверте фото у своєму Инстаграме. На знімку модель з'явилася в ліжку, скажімо так, непристойній позі.
Кортес встала на карачки, виставивши свою головну гордість, за яку отримала титул.
На зірку було тільки хутряне боа і трусики-бікіні.
Сьюзі позувала на ліжку, надівши туфлі на шпильці. Гарячий образ моделі завершили аксесуари.
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