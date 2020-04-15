Бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі перемогла в конкурсі на кращі сідниці світу, роздяглася заради ефектного фото

Дівчина не соромиться позувати на камеру без одягу і в самих відвертих позах. Як повідомляє Politeka.net вона опублікувала дуже пікантний знімок на своїй сторінці в Instagram.

На фото Сьюзі Кортес позує, сидячи на стільці у великій добре освітленій кімнаті. Міс Бум-Бум витончено вигнула спину і поклала одну руку на сідницю, а другий піднесла до рота величезний барвистий льодяник.

Варто відзначити, що модель сидить майже гола. Схоже, на ній немає навіть білизни, а єдина одяг - білі колготки в крупну сітку. Свій великий бюст Кортес прикрила волоссям.

"Така гаряча мала"; "прекрасна 😍"; "Солодка дівчина-цукерка"; "Чудова 💟❤️💖😍".

Варто нагадати, що нещодавно в Мексиці відбувся конкурс «Міс бум-бум», в рамках якого десятки дівчат з усього світу боролися за звання найкрасивіших сідниць. У 2020 році змагання вперше вийшли на міжнародний рівень. Почесний титул дістався саме Сьюзі Кортез. До цього її сідниці визнали кращими в 2015 році.

Раніше Сьюзі Кортез виклала відверте фото спеціально до Великодня. Вона одягла кролячі вушка, а свою головну гордість обмазала шоколадом. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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