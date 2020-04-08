Модель знає, як привернути увагу мільйонів

29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі стала Міс Бум-Бум, як володарка найкрутішої п'ятої точки, потрясла зовнішнім виглядом у відвертому фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Так, Сьюзі позувала в чорному боді, повернувшись спиною до об'єктиву (це найулюбленіший її ракурс, що дозволяє фанатам вдосталь насолодитися пишною красою).

Модель влаштувалася на краєчку крісла і в розкутій манері вигнула спину, випнувши своє головне достоїнство.

Брюнетка зібрала довге волосся наперед, оголивши частину спини так, що стало видно татуювання у вигляді хреста. При вигляді цієї пікантної деталі багато хто, мабуть, збентежиться, адже фігуристу красуню, яка любить трясти принадами перед камерою, релігійною людиною аж ніяк не назвеш.

Примітно, що поряд з дівчиною розміщена шафа-купе з дзеркальними дверима, в яких відображається інше оздоблення кімнати: видно вікно, невеликий стіл з фруктами, два дизайнерських стільця та шафи.

Шанувальники засипали Сьюзі всілякими компліментами і смайликами у вигляді сердечок і персиків.

"Ух ти, дивовижна краса, у тебе така гаряча чуттєва чарівна спина і стегна!😍"; "Добрий ранок, красива 😍🥰", - писали в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Кортес довела публіку до екстазу відвертим фото, на якому позує напівлежачи практично в голому вигляді. Заради ще більшого ефекту дівчина намочила коротку білу футболку (при цьому "забула" вдягти спідню білизну).

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