40-річна російська співачка Анна Семенович вразила публіку домашніми кадрами
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото і відео, на яких постала разом з чотирилапим улюбленцем, собакою породи чихуахуа на прізвисько Мішель (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Анна на першому кадрі розсілася на підлозі в обтягуючих спортивних штанях сірого кольору, безцеремонно розсунувши ноги, і чорній футболці. На руках співачка тримала улюбленицю, яка кумедно дивилася в об'єктив здивованими очима. Семенович при цьому мило посміхалася. Примітно, що зірка показала себе в домашній обстановці, з мінімумом косметики на обличчі і розпатланим волоссям.
На відео Аня тримала песика за передні лапки, трясла і, нібито голосом тваринки, обурювалася: "Давайте їжу! Дайте поїсти! Де їжа?", що вийшло дуже смішно.
"На численні прохання, моя Мішель ❤️ У кого з моїх улюблених фоловерів є собака? Моя дуже хитра, як тільки починаєш її знімати на камеру вона прикидається дико скромною і сором'язливою 👼 Мишелька, взагалі дуже активна дівчинка, любить пограти і погавкати! Як ваші ведуть себе перед камерою?👇🏼Чи це тільки моя така стесняшка 🤪 гортай 👉🏼#моямишель #надомашке #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️", - написала Семенович в соцмережі.
Важливе попередження: чим обернеться прогулянка з котом замість собаки на карантині, "ніколи так не робіть"
Доктор Комаровський назвав міцний напій, який допоможе під час епідемії: "Можна використовувати"
Дружина українського боксера похвалилася ідеальною фігурою в купальнику, фото: "Ну персик"
Олену Кравець з "Квартал 95" рятують лікарі: що відомо про стан артистки, відео
Шанувальники кинулися відповідати на питання Ані, засипавши її з Мішель компліментами:
"Чудо яка😂 У мене не собачка, а кіт. Придуркуватий злегка"
"Ваша ,Мішель,диво🤗"
"Ах, як мило ви присіли..."
"Така гарненька!!!"
"Бідна собака😂"
"Солодка така❤️ у мене точно така ж Боня, тільки біла з чорними плямами"
Раніше ми повідомляли, Семенович збентежила кадрами, на яких стригла налисо чоловіка.
«Тепер у мене є все: і лисий чоловік і нова професія!😜😂 Головне не сумувати на домашці», - підписала ролик артистка.
Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".
Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.
Також Politeka писала, що Анна Семенович потрясла "диньками" на біговій доріжці: "Тільки не зупиняйся"