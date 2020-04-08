40-річна російська співачка Анна Семенович вразила публіку домашніми кадрами

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото і відео, на яких постала разом з чотирилапим улюбленцем, собакою породи чихуахуа на прізвисько Мішель (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Анна на першому кадрі розсілася на підлозі в обтягуючих спортивних штанях сірого кольору, безцеремонно розсунувши ноги, і чорній футболці. На руках співачка тримала улюбленицю, яка кумедно дивилася в об'єктив здивованими очима. Семенович при цьому мило посміхалася. Примітно, що зірка показала себе в домашній обстановці, з мінімумом косметики на обличчі і розпатланим волоссям.

На відео Аня тримала песика за передні лапки, трясла і, нібито голосом тваринки, обурювалася: "Давайте їжу! Дайте поїсти! Де їжа?", що вийшло дуже смішно.

"На численні прохання, моя Мішель ❤️ У кого з моїх улюблених фоловерів є собака? Моя дуже хитра, як тільки починаєш її знімати на камеру вона прикидається дико скромною і сором'язливою 👼 Мишелька, взагалі дуже активна дівчинка, любить пограти і погавкати! Як ваші ведуть себе перед камерою?👇🏼Чи це тільки моя така стесняшка 🤪 гортай 👉🏼#моямишель #надомашке #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️", - написала Семенович в соцмережі.

Шанувальники кинулися відповідати на питання Ані, засипавши її з Мішель компліментами:

"Чудо яка😂 У мене не собачка, а кіт. Придуркуватий злегка"

"Ваша ,Мішель,диво🤗"

"Ах, як мило ви присіли..."

"Така гарненька!!!"

"Бідна собака😂"

"Солодка така❤️ у мене точно така ж Боня, тільки біла з чорними плямами"

Раніше ми повідомляли, Семенович збентежила кадрами, на яких стригла налисо чоловіка.

«Тепер у мене є все: і лисий чоловік і нова професія!😜😂 Головне не сумувати на домашці», - підписала ролик артистка.

Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".

Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.

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