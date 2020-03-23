Під час пандемії коронавіруса багато Instagram-знаменитостей не сумують і показують, як розважаються в ізоляції

Про це передає Politeka.net

Фігуриста модель з Британії Демі Роуз похизувалася своїми принадами скинувши весь одяг на тапчані у дворі будинку. Компанію їй склала її колега Кінсі Волански.

Пост з місцем розташування «ізоляція» набрав 873 тисячі відміток "мені подобається" всього за кілька днів.

Відома українська модель Олена Омович, яку називають "українською Кардашьян", без одягу показала, який постільний карантин собі влаштувала.

Дівчина попозувала в одних трусиках, сидячи спиною до камери і прикриваючи свої груди руками. Поруч на ліжку лежать піци, солодощі, джойстик, туалетний папір і чиїсь ноги.

"А як проходить Ваш Карантин? Всі туалетним папером запаслися?", - написала Альона.

34-річна російська співачка Тетяна Котова, яка сяяла в свій час в українській групі "ВІА Гра" під час карантину влаштувала фотосесію в піжамі.

Котова і її напарниця по фотосесії залізли на ліжко і розташувалися в нескромних позах, розвалившись на беслоснежной простирадла. Дівчата замріяно дивляться кудись у бік, спокушаючи користувачів довше милуватися ними.

Топ-модель Белла Хадід навіть під час карантину не перестає дивувати публіку і "підгодовує" її усілякими відвертими кадрами.

На цей раз струнка красуня вирішила роздягнутися і показати свої принади поблизу. Вона сіла на підлогу в черевиках і штанях, але без верхнього одягу.

Наймолодша мільярдерша у світі - Кайлі Дженнер, як і більшість людей зараз остерігається коронавирусной інфекції і більше часу проводить вдома. 22-річна сестра Кім Кардашьян постала перед шанувальниками цього разу саме вдома, сидячи в кріслі біля дзеркала і в обтягуючому її пишні форми вбранні.

Нагадаємо, безсоромна Кайлі Дженнер присвятила своїм багатством на піску.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашян засвітила принади в крихітному бікіні: "Які... очі!"

Також Politeka писала, що Демі Роуз скинула все зайве і показала свої ласощі: побачене змусить вас пускати слину.