Під час пандемії коронавіруса багато Instagram-знаменитостей не сумують і показують, як розважаються в ізоляції
Про це передає Politeka.net
Фігуриста модель з Британії Демі Роуз похизувалася своїми принадами скинувши весь одяг на тапчані у дворі будинку. Компанію їй склала її колега Кінсі Волански.
Пост з місцем розташування «ізоляція» набрав 873 тисячі відміток "мені подобається" всього за кілька днів.
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Відома українська модель Олена Омович, яку називають "українською Кардашьян", без одягу показала, який постільний карантин собі влаштувала.
Дівчина попозувала в одних трусиках, сидячи спиною до камери і прикриваючи свої груди руками. Поруч на ліжку лежать піци, солодощі, джойстик, туалетний папір і чиїсь ноги.
"А як проходить Ваш Карантин? Всі туалетним папером запаслися?", - написала Альона.
34-річна російська співачка Тетяна Котова, яка сяяла в свій час в українській групі "ВІА Гра" під час карантину влаштувала фотосесію в піжамі.
Котова і її напарниця по фотосесії залізли на ліжко і розташувалися в нескромних позах, розвалившись на беслоснежной простирадла. Дівчата замріяно дивляться кудись у бік, спокушаючи користувачів довше милуватися ними.
Топ-модель Белла Хадід навіть під час карантину не перестає дивувати публіку і "підгодовує" її усілякими відвертими кадрами.
На цей раз струнка красуня вирішила роздягнутися і показати свої принади поблизу. Вона сіла на підлогу в черевиках і штанях, але без верхнього одягу.
Наймолодша мільярдерша у світі - Кайлі Дженнер, як і більшість людей зараз остерігається коронавирусной інфекції і більше часу проводить вдома. 22-річна сестра Кім Кардашьян постала перед шанувальниками цього разу саме вдома, сидячи в кріслі біля дзеркала і в обтягуючому її пишні форми вбранні.
Нагадаємо, безсоромна Кайлі Дженнер присвятила своїм багатством на піску.
Як повідомляла Politeka, українська Кардашян засвітила принади в крихітному бікіні: "Які... очі!"
Також Politeka писала, що Демі Роуз скинула все зайве і показала свої ласощі: побачене змусить вас пускати слину.