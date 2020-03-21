Поки весь світ йде в тотальну самоізоляцію через коронавірус, американська модель Ана Чері показує всім, як підтримувати форму під час карантину

На своїй сторінці в Instagram 33-річна фітнес-діва опублікувала відео чергового тренування, передає Politeka.

І якщо жінки будуть уважно вивчати комплекс вправ для корекції форми стегон і сідниць, то чоловіки теж не обійдуть увагою ролик. Модель у всій красі показала свою видатну п'яту точку в облягаючому спортивному вбранні.

Всього за перші 40 хвилин після публікації відео набрало понад 60 тисяч лайків, і ця цифра стрімко зростає. Всього на сторінку красуні підписані 12,5 мільйонів людей по всьому світу.

Раніше ми розповідали, що Ана Чері поділилася по-справжньому спокусливим знімком у соцмережі. На зробленому крупним планом фото модель зображена тільки по груди, тому складно сказати, що з одягу на ній є. Рожевий ліф з глибоким декольте ідеально підкреслює форми красуні, а її легкий літній образ доповнюють кокетливий солом'яний капелюшок і безліч прикрас. Дівчина картинно зажмурила очі й привідкрила пухкі губки, підставляючи обличчя сонцю.

Нагадаємо, Ана Чері посвітила апетитними місцями в крихітному бікіні.

Як повідомляла Politeka, соковита Ана Чері вмостилася на підлозі заради гарячих кадрів: чоловіки мріють опинитися на місці кота.