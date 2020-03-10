Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала значні форми без білизни на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, зірка позує без білизни, прикривши найбільш пікантні місця рукою. При цьому дівчина нібито запитує, чи готові її фанати до Різдва. Уточнимо, що шанувальники Квітко буквально розсипалися в компліментах під постом дівчини.

«Божевільна! Руку отодвить!», «Таке руками не прикриєш!», «вау, які принади», «божественний вигляд», «як же можна так – з розуму зводить», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардаш'ян", опублікувала пікантний знімок

Популярна російська регулярно ділиться спокусливими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

І цей раз не став винятком.

На кадрі вона постала в мініатюрному топі, який ідеально підкреслив її значну груди. А чорні штани ледь не розійшлися по швах від підросла п'ятої точки моделі. Образ Анастасія доповнила витонченої сумочкою.

Така фігура може подобається не всім, але форми Квітко знову звели з розуму її передплатників. Всього за кілька годин цей знімок зібрав майже десять тисяч лайків.

Не так давно модель також опублікувала досить гаряче відео.

Модель продемонструвала всю свою майстерність «тверка». Дії бомбічного виступи проходили на яхті.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що Настя Каменських шокувала шанувальників безглуздим нарядом.