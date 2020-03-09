Американська модель Ешлі Грем, яка не так давно народила первістка, показала, що з появою дитини градус пристрасті у соцмережі знижувати не збирається

32-річна модель розміру plus-size опублікувала в сториз Instagram очерь провокативний знімок, передає Politeka.

У кадрі вона позує у відвертій сукні, що складається з двнз шматків тканини, які закривають живіт і спину, проте чудово демонструють відсутність спідньої білизни. З хижим виразом обличчя дівчина тримає, трохи піднявши, чоловіка в чорному брючному костюмі.

На знімку модель вийшла уособленням таємно сили жінки, якій плювати на забобони в гонитві за бажаним об'єктом.

Образ моделі доповнили великі сережки, черевики з пряжками на високих підборах і вечірній макіяж.

Як відомо, 18 січня Ешлі народила хлопчика. Це – перший дитина знаменитості і її чоловіка Джастіна Ервіна.

На останніх тижнях вагітності модель влаштувала "оголену" фотосесію, кадри для якої зробив її чоловік. Модель ніколи не соромилася подібних зйомок, і новий статус не тільки не вплинув на її відношення до свого тіла, а навіть ще більше розслабив. Більш того, вагітність і набрані за цей час кілограми зробили її щасливішими і впевненіше в собі, про що Грем розповідала в соцмережах.

Більш того, вагітність, а потім і пологи дали Ешлі масу тем для нових публікацій. Так, вона дуже незвично привітала жінок з 8 березня, опублікувавши фото з пологів.

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