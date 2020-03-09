Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко насолоджується відпочинком в Таїланді і радує шанувальників дуже відвертими знімками

Так, красуня, відома зараз ще і як DJ Nana, порадувала численну армію фанатів дуже гарячим фото, передає Politeka.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фотографію, на якій позує на пляжі. Вона спустила купальник, оголивши груди. Однак принади красуні шанувальникам роздивитися не вдалося, оскільки вона прикрила їх великим зеленим листом.

На дівчині – ні грама макіяжу, що, тим не менш, ще більше підкреслило її природну красу.

«Продовжую свій зелений детокс, позбавляюся від зайвого... 🍃», – підписала знімок артистка.

Фанати зацінили сміливість Насті, залишивши під фото понад п'ять тисяч лайків і десятки коментарів, в яких, серед іншого, відзначають той факт, що «листочок, мабуть, зайвий».

Раніше ми розповідали, що DJ Nana опублікувала фото з курорту, яке також скромним не назвеш. Дівчина розляглася на надувній подушці у формі зірки і виставила на камеру свою об'ємну п'яту точку в практично невидимих трусиках. Знаменитість була в роздільному купальнику і лежала на животі.

Також ми писали, що Кумейко поділилася кадром, на якому позувала в спортивному залі перед дзеркалом. Артистка трималася за поручень і робила шпагат. Цього разу співачка з'явилася в чорному костюмі.

«Насолоджуюся моментом», - підписала фото Анастасія.

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