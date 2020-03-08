Зірка перевершила сама себе!

Модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників розкішними формами у відвертому вбранні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку дівчини в Instagram.

Так, модель позує в прозорому вбранні без білизни, який елегантно підкреслює форми зірки. Як можна помітити, крім сукні на дівчині красується блискучий поясок і браслет Доповнює образ гарний макіяж.

«Аж дух захоплює», «бомбезні кадри», «ось це ідеальне тіло», «крутий вигляд! Радуй так частіше», «так виглядає насолода!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників відвертим знімком у міні-білизні.

«Ух, крихітка, ти прекрасна», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованому знімку Речфорд позує в крихітному білизна, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Бомба!», «чиста насолода», «ось це вигини!», «неймовірна! Обожнюю такі кадри», «соковито, немає слів», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни, модель і актриса із США Ебігейл Речфорд захопила мережу новим знімком

На цей раз пекуча брюнетка продемонструвала свої довгі стрункі ноги в сміливому образі.

На знімку 27-річна красуня позує на стільці в рожево-голубому боді і туфлях на високому каблуці нюдового відтінку. Модель не дивиться в камеру, погляд її спрямований вниз, а губи злегка прочинені.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.