Володарка розкішних жіночних форм Ана Чері вирішила не тільки свої об'ємні груди на камеру засвітити, але й бути корисною для своїх фоловерів

Зірка мережі позувала у кофтині з-під якої визирала темна мереживна білизна. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram фітнес-моделі.

Так в новому своєму опублікованому відео артистка розповідає, як робить зачіску "грайливі кучерики". Ана зняла цілу виідео-інструкцію, де покроково розповідає, що треба робити для того, аби у Вас була така "чарівна" зачіска, як у неї.

Жінки, зрозуміло, слухали поради пишногрудої красуні, а більшість чоловіків милувалися мега-відвертим декольте знаменитості. Крім цього, користувачі також зазначили, що Ана з вологим волоссям виглядає дуже "спокусливо", а також, що її губи "вже не знають меж", натякаючи на те, що фігуриста красуня-модель перебільшує з уколами краси та іншими популярними у жінок старіючих або не маюючих своєї красивої "від природи" форми губ процедурами.

Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Ана Чері покрасувалася перед камерами у літньому спокусливій "прикиді".

Відома фігуриста красуня-співачка позувала в кокетливій сукні з глибоким декольте.

Струнка знаменость побажала всім гарного четверга, поставши перед камерами на, ймовірно, гойдалці, в світлому корсетному міні-плаття в дрібну квіточку червоного кольору і зі шнурівками внизу.

На знімку Ана посміхалася і трималася за канати конструкції, легкий образ не був обтяжать масивними прикрасами або яскравим макіяжем - Чері виглядала свіжо і привабливо. Шанувальники під постом пишногрудої красуні написали не мало приємностей-коментарів на адресу зірки мережі.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в мега позі.

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Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромною" білизною.