Володарка розкішних жіночних форм Ана Чері вирішила не тільки свої об'ємні груди на камеру засвітити, але й бути корисною для своїх фоловерів

Зірка мережі позувала у кофтині з-під якої визирала темна мереживна білизна. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram фітнес-моделі.

Так в новому своєму опублікованому відео артистка розповідає, як робить зачіску "грайливі кучерики". Ана зняла цілу виідео-інструкцію, де покроково розповідає, що треба робити для того, аби у Вас була така "чарівна" зачіска, як у неї.

Жінки, зрозуміло, слухали поради пишногрудої красуні, а більшість чоловіків милувалися мега-відвертим декольте знаменитості. Крім цього, користувачі також зазначили, що Ана з вологим волоссям виглядає дуже "спокусливо", а також, що її губи "вже не знають меж", натякаючи на те, що фігуриста красуня-модель перебільшує з уколами краси та іншими популярними у жінок старіючих або не маюючих своєї красивої "від природи" форми губ процедурами.

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Tips on this style: 💖 Ya gotta have some kind of wave or curl to your hair. 🙆🏻‍♀️ 💖 After applying products and scrunching, diffuse your hair on high heat at high settings but DO NOT let it touch your hair! 💖 Once your hair is mostly dry add more gel, and turn settings down to warm and low then diffuse the roots to add volume!! 💖 Once your hair is completely dry use your curling iron to Randomly select hair strands to curl and alternate the curl direction for a more natural look. 💖 Last, use your fingers to shake out the root/add more volume and gently define some curls, but DO NOT pull your fingers through the ends, you want to be delicate and keep the curls intact. 💖 And there you have it! My big hair secrets 🙆🏻‍♀️💁🏻‍♀️ The products I used in order: @bumbleandbumble Hairdresser Invisible Oil (heart protection) @theouai Rose Hair and Body Oil @devacurl Wave Maker And Light Defining Gel @bumbleandbumble BB Glow (more Heat protection) @hottoolspro curling iron #hairstyles #curls #wavyhair #glam #beauty #bumbleandbumble #hair #bighair #bighairdontcare #ouai #devacurl

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Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Ана Чері покрасувалася перед камерами у літньому спокусливій "прикиді".

Відома фігуриста красуня-співачка позувала в кокетливій сукні з глибоким декольте.

Струнка знаменость побажала всім гарного четверга, поставши перед камерами на, ймовірно, гойдалці, в світлому корсетному міні-плаття в дрібну квіточку червоного кольору і зі шнурівками внизу.

На знімку Ана посміхалася і трималася за канати конструкції, легкий образ не був обтяжать масивними прикрасами або яскравим макіяжем - Чері виглядала свіжо і привабливо. Шанувальники під постом пишногрудої красуні написали не мало приємностей-коментарів на адресу зірки мережі.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в мега позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері показала, чим її нагородила природа

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромною" білизною.