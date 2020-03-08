Відомі на весь світ красуні-моделі не забувають показати не тільки, як працюють, але і як відпочивають. Відпочинок у них різний, але знаменитих Кім Кардашьян, Ірину Шейк, Беллу Хадід і не тільки об'єднала любов поніжитися в ліжку або пококетувати перед камерою в білизні

Кім Кардашьян-Уест примудрилася зберегти практично перфектную фігуру після кількох пологів і регулярно балує своїх фанів у мережі відвертими кадрами в білизні, пише Politeka.net з посиланням на зоряний Instagram.

А родичка Кім, 22-річна Кайлі Дженнер раніше поділилася свіжими кадрами в "сторіз" - вона вирішила зняти верх, залишившись лише в бюстгальтері. Від такого виду, у кого завгодно підскакує тиск. Пишний бюст дівчини здатний змусити фанатів годинами віддаватися фантазіям.

Також красуня з сімейства Кардашян любить позувати в прозорих варіантах і купальниках:

Кайлі Дженнер епатувала публіку своїм бюстом значного розміру, який ледве втримав бежевий бюстгальтер. Трусики в тон вона «сховала» за стразами на прозорому костюмі, який повністю утягував її тіло, залишивши лише глибоке декольте до пупа. Волосся мільярдерки було укладене за прикладом сестри. Вона позувала з ще однією близькою родичкою Кендалл Дженнер

А ось топ-модель Белла Хадід підкорила мережу, коли була в білому топі з мереживними вставками вгорі і з глибоким декольте. На шиї у неї блищав ланцюжок, а у вухах - довгі сережки.

Хадід посміхалася на першому фото, піднісши до губ келих з напоєм. Зірка пила з подругою на брудершафт.

На другому фото, мабуть, красуні закушували. Белла грайливо дивилася в бік, поставивши знайомій ріжки.

"Божевільні, ми навіть не вийшли з однієї утроби", - підписала фото модель.

Вона і подіумом ходить в мереживах, які просвічують:

Й вдома позує:

І в купальнику любить позувати:

Її колега Ірина Шейк - й зовсім богиня в білизні, як охрестили струнку красуню багато ЗМІ:

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