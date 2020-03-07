Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд показала чергове гаряче фото

Як повідомляє Politeka.net Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.

Через деякий час Ебігейл вже знімалася для великих чоловічих журналів, журналів моди і компаній. Природно, дівчина не упускає можливості заробити на акаунті. Рекламний пост на її сторінці коштує десятки тисяч доларів, більш того Ебігейл співпрацює з багатьма компаніями.

Нові знімки захоплюють увагу користувачів мережі буквально з першого погляду.

Цього разу пишнотіла красуня вирішила продемонструвати свій пляжний образ, який склав смугастий купальник, який ледь утримує її апетитні форми. Відома модель ще раз довела, що її форма просто бездоганна.

Вона стоїть у своїй спальні, переводячи камеру з пружних сідниць на глибоке декольте, а після – на обличчя. Ебігейл посміхається, а також піднімає вгору бікіні, натягнувши його так, що, здається, ніби лямки зараз розірвуться.

На жаль користувачі мережі позбавлені можливості залишати свої коментарі під знімками, адже їх вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що модель Ебігейл Речфорд у відвертій сукні засвітила розкішні форми, ледь не розірвавши наряд.

«Стиль 80-х», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що а опублікованому знімку Речфорд позує в сукні з глибоким декольте, яке ледь вміщує розкішні форми дівчат. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.