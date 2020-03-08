Зірка продемонструвала, що приховує під плащем

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер любить демонструвати нові образи

В цей раз красуня постала з світлим волоссям, пише Рoliteka.net. Кайлі позувала біля штори в стильному луці, який підкреслив красу її форм.

Незвичайний легкий і тісний костюм тілесного кольору з зеленим принтом обтягнув пишні груди і стегна знаментости. Поясок зробив акцент на тонкій талії моделі.

Зверху артистка накинула чорний довгий шкіряний плащ. На ніжках Кайлі були чорні туфлі-човники на довгій шпильці.

Довгі, рожеві нігті, прикраси і темні окуляри - завершили образ.

Варто відзначити, що Дженнер зробила макіяж у своєму стилі, в коричневих тонах.

Зірка позувала стоячи, і сидячи, знявши окуляри і глянувши в камеру. Виглядала вона спокусливо і дуже красиво.

"Іншої ночі 🖤", - написала модель.

За 11 годин пост зібрав більше трьох мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі, як завжди, написали масу компліментів зірці, захоплюючись її красою.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в тонкому вбранні, яке обтягнуло її шикарну фігуру.

Модель всіляко вигиналася, демонструючи свої вигини.

Зелене плаття з капюшоном, який вона накинула собі на голову.

Образ красуні завершували прикраса і босоніжки на тонких підборах.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер здивувала шанувальників новим яскравим образом на вечірці своєї подруги.

Судячи з усього, свято було задумано в ковбойському стилі, так як більшість гостей обрали відповідні наряди.

Сама Кайлі з'явилася на вечірці в костюмі з яскраво-червоного топа без бретелей і асиметричній спідниці з характерною для цього стилю бахромою.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер була напівголою. Волосся знаменитість зібрала в хвіст і додала до нього, ймовірно, штучні пасма. Таким чином, можна було споглядати вражаючих розмірів косу в якості зачіски Дженнер на фото.

Також на артистці були кросівки, вона сиділа на дощечці біля басейну. Образ доповнили молодіжні прикраси.

Шанувальники написали Кайлі безліч компліментів.

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