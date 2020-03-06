Зірка показала, за що її полюбили чоловіки

Модель Ебігейл Речфорд у відвертій сукні засвітила розкішні форми, ледь не розірвавши наряд

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку в Instagram зірки.

«Стиль 80-х», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що а опублікованому знімку Речфорд позує в сукні з глибоким декольте, яке ледь вміщує розкішні форми дівчат. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Богиня», «Зараз випадуть, тримай їх!», «Ось це величезні принади – бомба!», «це занадто гаряче», «справжнє насолода», «на тебе можна дивитися вічно», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників відвертим знімком у міні-білизна.

«Ух, малятко, ти прекрасна», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованому знімку Речфорд позує в крихітному білизна, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Бомба!», «чиста насолода», «ось це вигини!», «неймовірна! Обожнюю такі кадри», «соковито, немає слів», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни, модель і актриса із США Ебігейл Ретфорд захопила мережу новим знімком

На цей раз пекуча брюнетка продемонструвала свої довгі стрункі ноги в сміливому образі.

На знімку 27-річна красуня позує на стільці в рожево-голубому боді і туфлях на високому каблуці нюдового відтінку. Модель не дивиться в камеру, погляд її спрямований вниз, а губи злегка прочинені.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.