Модель Ебігейл Речфорд у відвертій сукні засвітила розкішні форми, ледь не розірвавши наряд
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку в Instagram зірки.
«Стиль 80-х», - коротко йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що а опублікованому знімку Речфорд позує в сукні з глибоким декольте, яке ледь вміщує розкішні форми дівчат. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«Богиня», «Зараз випадуть, тримай їх!», «Ось це величезні принади – бомба!», «це занадто гаряче», «справжнє насолода», «на тебе можна дивитися вічно», - пишуть вони.
До цього ми писали, що модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників відвертим знімком у міні-білизна.
«Ух, малятко, ти прекрасна», - коротко йдеться у підписі.
На опублікованому знімку Речфорд позує в крихітному білизна, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Бомба!», «чиста насолода», «ось це вигини!», «неймовірна! Обожнюю такі кадри», «соковито, немає слів», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни, модель і актриса із США Ебігейл Ретфорд захопила мережу новим знімком
На цей раз пекуча брюнетка продемонструвала свої довгі стрункі ноги в сміливому образі.
На знімку 27-річна красуня позує на стільці в рожево-голубому боді і туфлях на високому каблуці нюдового відтінку. Модель не дивиться в камеру, погляд її спрямований вниз, а губи злегка прочинені.
Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.