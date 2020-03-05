Модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників відвертим знімком у міні-білизна
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
«Ух, малятко, ти прекрасна», - коротко йдеться у підписі.
На опублікованому знімку Рэтчфорд позує в крихітному білизна, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«Бомба!», «чиста насолода», «ось це вигини!», «неймовірна! Обожнюю такі кадри», «соковито, немає слів», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни, модель і актриса із США Ебігейл Ретфорд захопила мережу новим знімком
На цей раз пекуча брюнетка продемонструвала свої довгі стрункі ноги в сміливому образі.
На знімку 27-річна красуня позує на стільці в рожево-голубому боді і туфлях на високому каблуці нюдового відтінку. Модель не дивиться в камеру, погляд її спрямований вниз, а губи злегка прочинені.
Відзначимо, що така відвертість – козир американської моделі, за життя якої в Инстаграме спостерігають більше дев'яти мільйонів людей по всьому світу. Ебігейл практично щодня намагається балувати фанатів порцією легкою, а іноді і дуже навіть пристойною еротики, позуючи в дорогому білизну або взагалі без нього.
Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.