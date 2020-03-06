Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер порадувала шанувальників фото з моделлю Анастасією Караниколау

Зірки позували на пляжі, вихваляючись своїми принадами, пише Рoliteka.net.

Красуні позували в купальниках і порео. Дженнер наділа бікіні рожевих кольорів, а її подруга - синіх.

Купальні костюми виділили пишні груди і стегна знаменитостей, а також можна було насолодитися красою їх рівних ніжок.

Обидві стояли на піску, виставивши вперед кінцівки. Дівчата не посміхалися, а можна сказати, зухвало дивилися в камеру.

Образ красунь завершили сережки, які стали видні завдяки тому, що вони прибрали волосся назад.

Макіяж був зроблений в стилі Кайлі: в коричневих тонах.

За п'ять годин пост Дженнер зібрав більше трьох мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі завалили моделей компліментами. Навіть відома сестра Кайлі, Кім Кардашьян, не втрималася і написала коментар: "Вау це виглядає так красиво".

Люди не могли відірватися від форм знаменитостей в цих бікіні, взагалі: "Які цукерки".

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала з Анастасією Караниколау і в іншому образі. Обидві повністю роздяглися і наділи поверх оголених тіл прозорі сукні.

Кайлі стояла, притулившись до Анастасії. Сукні обтягнули апетитні форми дівчат, але нічого зайвого в кадр не потрапляє.

Фотографії виявилися настільки відвертими, що за короткий час зібрали понад 1,6 мільйони лайків.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала на шезлонгу в бікіні. Купальник був настільки відвертий, що її пишні груди ледве поміщаються в нього. Красуня замріяно дивилася в камеру, демонструючи всі свої достоїнства.

«Вау», «Неймовірна», «Королева», «Виглядаєш щасливою», - написали користувачі мережі.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер вибрала для відпочинку коричневий купальник з принтом. Купальне вбрання ідеально підкреслило тонку талію, пишні груди і стегна знаменитості.

Від фігури Дженнер не можна відірвати погляду. До того ж глибоке декольте додавало пікантності образу, а довгі сережки і масивне кільце - доповнили його.

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