Українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала відвертий знімок з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Наш острів, наші правила», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кумейко позує разом з подругою в екстремальних нарядах, які елегантно підкреслюють розкішні форми дівчат. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Які пружні форми», «боже, які форми у вас – краса», «ось це бомбочки», «острів любові», «бомба», «вже, значить, острови купуємо», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що співачка Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала пікантні кадри з відпочинку з подругою.

«Йдемо такі з нею…Me and my 🐐❤️», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Кумейко йде з подругою, яка поклала їй руку на пікантне місце. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Який горіх», «занадто гаряче», «Про боже, які попки», «гарячі попцы», «супер персики», «жмяк-жмяк», - пишуть вони.

Також ми повідомляли, що Кумейко поділилася кадром, на якому позує в прозорій блузці і трусиках. Анастасія сховала очі за сонцезахисними окулярами і прийняла позу, яка підкреслила її струнку підтягнуту фігуру. Пікантні місця на грудях вона прикрила своїми волоссям.

Нагадаємо, гаряча екс-Nikita потрясла соковитими формами в одному ліфчику.

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