Популярна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, знялася в головній ролі в серіалі "Величне століття", з'явилася на червоній доріжці в спокусливому вбранні

Красуня з'явилася в чорному костюмі з прозорими вставками, пише Politeka.net. Відео, на якому актриса позує перед фотографами, вона опублікувала у своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка з'явилася в чорному костюмі незвичайного крою. Верх, крім області грудей і рукавів, був прозорим. Блуза виділила принади красуні і натягнулся на них. А низ - чорні обтягуючі брюки.

Доповнили образ знаменитості різні прикраси. Дівчина зробила звичайну зачіску, прибравши волосся в хвостик назад, тим самим не відволікаючи від відвертого вбрання.

Артистка посміхалася і виглядала свіжо, а також максимально впевнено перед об'єктивами.

"СПАСИБІ @bulgari і @constantinfilm за цей прекрасний, дивовижний вечір / ніч 💍🎬 🎥 💖", - підписала відео зірка.

За три години пост зібрав понад 160 тисяч переглядів та багато коментарів.

Шанувальники засипали артистку компліментами, кажучи, що вона дуже гарна, а її фігура після схуднення стала ідеальною і тепер на Мер'єм потрібно рівнятися, взагалі: "Нереальна краса".

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі поділилася фото, на якому постала поряд з одним з представників компанії Netflix Девідом Голдманом.

Судячи з геомітки, знімок був зроблений на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Акторка з'явилася в короткій чорній сукні в тонку білу смужку з широкими рукавами і відвертим декольте. Мер'єм загадково дивиться в кадр з легкою посмішкою.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі покрасувалася в напівтемряві з відомим британцем Джерардом Батлером.

На знімку і вона, і Батлер посміхаються, фото робили, очевидно, в темний час доби. Кадр вийшов не дуже якісним, але атмосферним.

Шанувальники Узерлі встигли пожартувати, назвавши акторів "парочкою".

Нагадаємо також, що на одній з останніх фотографій Мер'єм позувала лежачи на дивані в прозорій сукні з блискітками, таємничо заглядаючи на камеру. Актриса не підписала фото в Інстаграм.

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