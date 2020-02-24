Легендарна італійська акторка і модель Моніка Беллуччі здивувала пристрасним виглядом

Нове фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку зірка позує в чорному костюмі чоловічого крою. Її губи нафарбовані яскравою помадою, очі підведені чорним олівцем, а волосся зачесане назад. Акторка пристрасно дивиться в кадр.

Моніка не залишила підписи до фото, лише перерахувавши всіх, хто брав участь у цій фотосесії, підбирав наряд і робив макіяж. Судячи з усього, цю фотосесію зірка робила для Dolce&Gabbana. За півгодини пост Беллуччі набрав більше 34 тисяч лайків. Фолловери захоплюються зовнішністю зірки.

«Найкрасивіша у світі», «Красива жінка», «Виглядаєш приголомшливо. Гарного дня!», «Приголомшлива, за межею», «Неймовірна», - пишуть шанувальники Моніки з різних куточків світу.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі вразила зовнішністю з мінімальним макіяжем. Артистка розповіла шанувальникам, що важливо любити і приймати себе. Саме в цьому, за її словами, полягає секрет краси в будь-якому віці.

Зазначимо, що на публіці актриса найчастіше з'являється у своєму фірмовому образі, віддаючи перевагу чорним тонам. Нещодавно 55-річна зірка вийшла у світ в чорній закритій сукні. Крім цього, вона похвалилася новою зачіскою під каре. Зазначимо, що образи актриси називають стилем «сицилійської вдови». Його, до речі, активно популяризує бренд Dolce&Gabbana. Незважаючи на свій вік, Беллучі виглядає чудово і стильно. Її, як і раніше, вважають однією з найкрасивіших і найсексуальніших жінок світу.

Моніка Беллуччі починала кар'єру як модель, але незабаром стала з'являтися і в кіно. Добившись успіху на модельному терені, зірка починає зніматися в кіно. Її дебют як актриси відбувся в 1990 році у фільмі «Життя з дітьми».

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